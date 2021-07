Plus belle la vie : ce soir, Barbara découvre la vérité (résumé + vidéo épisode 4335 PBLV du 30 juillet 2021)

5 ( 4 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4335 du vendredi 30 juillet 2021 – Barbara va découvrir la vérité sur César ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Emma va lui expliquer pourquoi Baptiste ne le supporte pas et ce qu’il leur a fait subir…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4335

Fanny est venue se réfugier en larmes dans le cabinet de Vidal qui la console. Tout ce que lui avait dit sa mère comme quoi son père les avait abandonnés, est faux. Sa vie est remise en question à cause des mensonges de sa mère. Vidal propose de faire le médiateur entre elle et Carmen. Cette dernière cherche une explication : Jean-Jacques était peut-être parti faire de la plongée dans cette ile. Carmen est soulagée que Vidal soit dans la vie de Fanny, elle le considère comme une belle personne…



Même si Emma trouve que c’est une bonne idée que Baptiste gagne de l’argent, ce dernier considère toujours César comme son ennemi juré. Barbara veut comprendre pourquoi Baptiste en veut autant à César et Emma lui explique tout le passif. Barbara aborde franchement les choses avec Baptiste et se porte garante du comportement de César…

Alain doit des explications à Yolande. Quelqu’un a pris des photos compromettantes de lui au Marquis et menace de les dévoiler s’il ne paye pas une rançon…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4335 du 30 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

