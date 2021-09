Audiences TV prime 29 septembre 2021 : « On n’efface pas les souvenirs » leader (France 2) devant « Good Doctor » (TF1)

4.7 ( 9 )



Audiences TV prime 29 septembre 2021. Hier soir c’est France 2 qui s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée. La chaîne proposait le téléfilm inédit « On n’efface pas les souvenirs » avec Annelise Hesme et Stéphane Debac dans les rôles principaux.



Verdict : 3.69 millions de téléspectateurs pour 18.1% de part de marché. Petite victoire donc pour la chaîne.

Audiences TV prime 29 septembre 2021 : autres chaînes

Le « Good Doctor » de TF1 fait un peu mieux que la semaine dernière mais rien de transcendant. 3.29 millions de fidèles et 16.4% de part d’audience moyenne pour les deux épisodes inédits. Notez de grosses performances sur cibles avec 30% de pda sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou 25% sur les 25-49 ans.



Petite déception pour M6 et émission « Appel à témoins » dont Nathalie Renoux et Julien Courbet présentaient le deuxième numéro. 1.98 million de téléspectateurs soit à peine 11.1% du public présent devant son poste de télévision. C’est en baisse sensible par rapport au premier numéro diffusé avant l’été mais sur la case du lundi soir.

On retrouve ensuite France 3 et son magazine « Faut pas rêver » qui nous proposait hier soir une bien jolie balade au Pays Basque. Et cela suscité l’envie de 1.89 million de Français en manque d’évasion soit 9.6% des téléspectateurs.

