Demain nous appartient du 21 septembre : Laetitia drogue-t-elle Jahia ? (résumé + vidéo épisode 1018 en avance)

Demain nous appartient du 21 septembre 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1018 de DNA – Après ce qu’elle a vu hier soir, Angie est inquiète ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Elle s’inquiète sur ce que Laetitia donne à Jahia et alerte leurs parents…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1018

Angie est désarçonnée par la conduite de Laetitia, d’autant que Jahia paraît de plus en plus malade. Elle en parle à Irène et Cédric mais ils ne trouvent pas ça suspect… De son côté, Audrey veut payer les honoraires de Raphaëlle. Mais celle-ci comprend qu’il s’agit de l’argent retrouvé par Jordan dans le scooter de Clément.



Au lycée, la tension monte entre Irène et Chloé. Jack trouve un moyen de retenir Hadrien à Sète. Manon milite pour obtenir une augmentation.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1018 du 21 septembre 2021

