Plus belle la vie : ce soir, Jacob s’en prend à César et Baptiste (résumé + vidéo épisode 4359 PBLV du 2 septembre 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4359 du jeudi 2 septembre 2021 – Jacob va s’en prendre à César et Baptiste ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, il va aller les trouver avec un vélo en sale état et leur mettre la pression… César et Baptiste ne comprennent pas ce qu’il leur veut.



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4359

Sur le chemin du retour, César et Baptiste veulent absolument savoir ce que Maxime a bien pu dire à Emma pour qu’elle saute. Emma ne lâche rien et commence même par être agacée par leurs questions. Baptiste et Barbara n’ont qu’une envie c’est de recommencer. De son côté, Jacob pense que le maitre chanteur est Emma, Camille n’y croit pas car s’il s’agissait de sa sœur, elle aurait déjà été voir la police. Elle fouille dans le téléphone d’Emma quand Maxime vient toquer à la porte pour donner les images go-pro des sauts. Camille capte qu’Emma est troublée de voir Maxime…



C’est le jour de la rentrée des classes. Si Blanche est stressée pour Noé et l’aide à faire son sac, chez les Corcel, ce sont les enfants qui aident leur mère à faire son sac et à quitter l’appartement. Une nouvelle élève fait son entrée à Scotto, elle s’appelle Iris et vraisemblablement elle est une grande fan de Lola et Noé. A Scotto, le nouveau look de Lola et Noé ne passe pas inaperçu. Bilal met tellement la pression à Noé pour savoir s’il a fait l’amour avec Lola, que Noé finit par lui mentir avec des détails crus. Lola est mortifiée de honte et reproche à Noé d’avoir inventé un tel mensonge…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4359 du 2 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

