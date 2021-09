Plus belle la vie : ce soir, une nouvelle cible pour Jacob (résumé + vidéo épisode 4362 PBLV du 7 septembre 2021)

4.9 ( 7 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4362 du mardi 7 septembre 2021 – Jacob est inquiet ce soir dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, il a peur que le maitre chanteur le dénonce à la police et il est donc prêt à se débarrasser de Maxime comme il lui a demandé…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4362

Camille est venue trouver Emma à son rendez-vous avec Maxime. Elle prétexte qu’on lui a volé son sac et insiste pour que sa sœur la raccompagne. Emma n’est pas dupe mais finit par accepter. Sur le chemin, Camille sonde Emma pour vérifier qu’elle n’est pas le maitre chanteur. Elle est désormais certaine que sa sœur est innocente. Mais Jacob angoisse. Tant qu’ils n’ont pas démasqué le maitre chanteur, il est en danger. Le temps presse. Pour lui, il faut céder au chantage et tuer Maxime Dupray…



Bilal et Iris échangent sur les pratiques sexuelles supposées de Lola et Noé, qui semblent tout droit sorties d’un film porno. Blanche surprend leur conversation, livide. Paniquée, elle se confie à Nathan. Et les bébés ? Et les MST ? Fébrile, elle appelle Franck, qui n’a pas vraiment la réaction escomptée…

Riva confirme à Léa et Babeth que leurs bébés sont hors de danger. Les deux femmes sont aux anges. Boher aussi est rassuré. Avec Léa, ils se tombent dans les bras…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4362 du 7 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

