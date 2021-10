Plus belle la vie : ce soir, Abdel et Nisma se disputent (résumé + vidéo épisode 4390 PBLV du 15 octobre 2021)

5 ( 3 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4390 du vendredi 15 octobre 2021 – Rien ne va plus entre Abdel et Nisma ce soir dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, Nisma va régler ses comptes avec Abdel et elle va aller jusqu’à lui dire qu’elle veut qu’il crève et disparaisse pour toujours !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Camille et Jacob prêts à tuer Kévin, Abdel disparait (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4390

Dans la voiture, Nisma se détend un peu avec Abdel qui lui pose des questions sur les mariés. Arrivés au mariage, ils sont accueillis par Nacer et Abdel et Nisma découvrent que le mariage n’est pas mixte. Lamia assure à Nisma que c’est le plus beau jour de sa vie et qu’elle ne pouvait rêver mieux comme mari. Chez les hommes c’est une toute autre histoire, le mari, Amir assure à Abdel qu’il n’a pas choisi cette union, arrangée de toute pièce. Il envie la liberté d’Abdel…



César est à l’arrière de la camionnette et fait face à Camille. Elle lui explique ce qu’ils vont faire de lui. C’est une délivrance pour César qui n’a plus rien à perdre. Camille se reconnait dans la souffrance de César, elle aussi vit un amour à sens unique. César va simplement apporter une information pour la police sur l’identité d’une des dernières victimes de Jacob : Maxime Dupray. L’histoire de Barbara et Baptiste se clôture mais cette rupture a un gout amer pour Barbara. César fait ses adieux à Emma, il s’en va vivre loin d’elle. Il est désormais prêt…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4390 du 15 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

