Audiences TV prime 14 octobre 2021 : « Fugueuse » leader, « Le meilleur pâtissier » en hausse

Audiences TV prime 14 octobre 2021. Hier soir c’est TF1 qui s’est imposée en tête des audiences avec le final de la mini-série « Fugueuse ». Les deux derniers épisodes ont convaincu 3.88 millions de personnes soit 21.4% du public présent devant son poste de télévision.



Audiences TV prime 14 octobre 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite M6 et son concours gourmand « Le meilleur pâtissier ». Hier soir 2.40 millions de fidèles et 14.2% de PDA mais une place de leader sur la cible des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 26.5% .



C’est France 3 qui complète le podium avec son documentaire inédit « Montand est à nous » vu par 1.74 million de fans soit 9% de l’ensemble du public.

Petite forme pour France 2 et son magazine « Envoyé spécial ». Les reportages proposés hier soir n’ont convaincu que 1.60 million de Français soit 8.3% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée devant leur petit écran.

Et c’est TMC qui complète le top 5 avec une énième rediffusion de « Retour vers le futur ». Un film dont on connaît les répliques par coeur et qui a encore régalé 984.000 inconditionnels (pda 5.8%).

