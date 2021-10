Plus belle la vie : ce soir, Barbara garde espoir (résumé + vidéo épisode 4399 PBLV du 28 octobre 2021)

5 ( 2 )



Publicité





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4399 du jeudi 28 octobre 2021 – Barbara garde espoir ce soir dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie. En effet, elle refuse de croire comme tout le monde qu’Abdel est mort et elle a la conviction qu’il est encore vivant !





Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Abdel en infiltration, Franck se confie à Delphine (infos PBLV)







Publicité





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4399

La police fouille de fond en comble le domicile de Nacer mais ne trouve rien, ce qui l’écarte totalement de la liste des suspects. Pendant que Barbara convainc Léo de la soutenir dans sa quête, Alison s’empresse de bazarder tous les objets qui lui rappellent Abdel. Barbara la voit passer sur la place des sacs poubelles plein de souvenirs et les deux jeunes femmes ne sont pas d’accord. Chez les survivalistes, Nisma trouve un exutoire…



Publicité





Laetitia arrive à subtiliser le carnet de notes de Meinar afin de savoir ce qu’il détient comme preuves. Alors que Kalya et Franck jouent les faux amoureux sur la place, Valentin et Delphine viennent leur annoncer qu’ils se marient le même jour qu’eux. Valentin et Delphine demandent à Laetitia et Franck d’être leurs témoins…

Vidal avoue à Fanny qu’il a fait une rencontre incroyable. A la fin du shooting, Vidal propose au top model de finir la journée ensemble…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4399 du 28 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés