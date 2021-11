NRJ Music Awards : plus de 24h d’évènements à Cannes

5 ( 3 )

La cérémonie des NRJ Music Awards aura lieu samedi à Cannes mais d’ici là, c’est 24h d’évènements qui vous attendent sur la Croisette et ça commence dès demain, vendredi 19 novembre.







VENDREDI 19 NOVEMBRE

11h-15h : ÉMISSION SPECIALE SUR NRJ CÔTE D’AZUR SUR LE PARVIS DU PALAIS DES FESTIVALS

NRJ Côte d’Azur (Nice – Cannes 99.2 et Menton – Monaco 99.8) sera en direct devant les marches du Palais des Festivals de Cannes dès 11h. Pour cette émission spéciale, présentée par Tibo, de nombreux artistes se succéderont tout au long de l’après-midi : JÉRÉMY FREROT, WERE VANA, HATIK, TOM GREGORY, EVA…

Ils offriront en mains propres des places pour le concert « Before NRJ Music Awards » au Salon des Ambassadeurs (le soir-même) ainsi que les dernières places pour la Cérémonie des NRJ Music Awards.



15h-20h : C’CAUET SUR NRJ SUR LE PARVIS DU PALAIS DES FESTIVALS AVEC IMAGINE DRAGONS, AMIR, AMEL BENT, LOUANE, CLARA LUCIANI, KEEN V,

SOPRANO, KENDJI GIRAC, DADJU et MCFLY ET CARLITO

CAUET et son équipe installent leur studio radio depuis Cannes sur le parvis du Palais pour une émission spéciale « C’CAUET SUR NRJ » retransmise en direct à l’antenne, en streaming vidéo sur le site des NRJ Music Awards et en live sur les réseaux sociaux NRJ. Ils recevront de nombreux artistes pour confier leurs impressions à chaud à 24 heures de la cérémonie : IMAGINE DRAGONS, AMIR, AMEL BENT, LOUANE, CLARA LUCIANI, KEEN V, SOPRANO, KENDJI GIRAC, DADJU ainsi que les Youtubeurs MCFLY ET CARLITO !

21h-00h : NRJ RADIO STREAM SUR NRJ SUR LE PARVIS DU PALAIS DES FESTIVALS AVEC EVA, NAPS, STUDIODANIELLE, CASSANDRA CANO, MARYLOULELOUP Brak, Louis et leur équipe installent pour la première fois l’émission « NRJ RADIO STREAM » sur le parvis du Palais des Festivals de Cannes ! L’émission sera retransmise en direct à l’antenne et en live sur nrj.fr/music-awards, les réseaux sociaux NRJ et à retrouver sur NRJ PLAY. Ils recevront notamment EVA, NAPS, STUDIO DANIELLE, CASSANDRA CANO et MARYLOULELOUP.

20h45 : CONCERT « BEFORE NRJ MUSIC AWARDS » PRÉSENTÉ PAR DOUBLE F AU SALON

DES AMBASSADEURS.

NRJ et la Ville de Cannes offrent un concert gratuit – sur invitation – la veille de la 23ème édition des NRJ Music Awards. Le « BEFORE NRJ Music Awards », présenté par Double F, animateur NRJ, se déroulera au Salon des Ambassadeurs du Palais des Festivals devant 2300 invités. Sur scène seront réunis : KENDJI GIRAC, CLARA LUCIANI, HATIK, LOUANE, NAPS, LA ZARRA, TOM GREGORY, EVA, WERE VANA et PHILIPPINE et JONATHAN FAYET (en pré-show).

SAMEDI 20 NOVEMBRE

10h30-12h30 : MANU DANS LE 6/10 SUR NRJ EN DIRECT DEPUIS LE PARVIS DU PALAIS DES FESTIVALS AVEC ANGÈLE, SHOUSE, TOM GREGORY, IMAGINE DRAGONS, LOUANE, CLARA LUCIANI, KEEN V, SOPRANO, KENDJI GIRAC, et MCFLY ET CARLITO !

« Manu dans le 6/10 sur NRJ » sera au cœur de l’événement pour faire partager des moments inoubliables à quelques heures de la cérémonie. Manu animera avec son équipe une émission spéciale en direct sur NRJ et retransmise en live sur nrj.fr/music-awards, les réseaux sociaux NRJ et à retrouver sur NRJ PLAY. De nombreux artistes présents à Cannes seront avec eux et chanteront en direct : ANGÈLE, SHOUSE, TOM GREGORY, IMAGINE DRAGONS, LOUANE, CLARA LUCIANI, KEEN V, MCFLY & CARLITO, KENDJI GIRAC et SOPRANO!

12h/13h-18h : ÉMISSION SPÉCIALE SUR NRJ EN DIRECT DU PARVIS DU PALAIS DES FESTIVALS AVEC JÉRÉMY FREROT, LA ZARRA, OFENBACH, EVA, AMIR, DUNCAN LAURENCE, HATIK, TAYC, TOM GREGORY, POLO & PAN, PHILIPPINE, WERE WANA

Avant la célèbre montée des marches, Double F, animateur NRJ, prendra à son tour l’antenne de NRJ en bas des marches du Palais des Festivals. 5H30 de direct où de nombreuses stars JÉRÉMY FREROT, LA ZARRA, OFENBACH, EVA, AMIR, DUNCAN LAURENCE, HATIK, TAYC, TOM GREGORY, POLO & PAN, PHILIPPINE, WERE WANA… seront invités au micro de NRJ pour faire partager aux auditeurs et au public présents l’ambiance de la Croisette.

14h-18h : LE WAKE UP SHOW DE NRJ BELGIQUE DEPUIS LE PALAIS DES FESTIVALS AVEC KENDJI GIRAC, LOUANE, JÉRÉMY FREROT, OFENBACH, AMIR, ANGÈLE…

L’équipe belge du Wake Up Show (6h/9h) sera pour la première fois au Palais des Festivals de Cannes pour les NRJ Music Awards ! Julie Taton et toute son équipe vous feront vivre les coulisses de l’évènement et recevront de nombreux artistes présents lors du show comme KENDJI GIRAC,

LOUANE, TAYC, GRAND CORPS MALADE, JÉRÉMY FREROT, OFENBACH, AMIR, ANGÈLE… Une première à ne pas manquer !

18h-21h : LA CÉLÈBRE MONTÉE DES MARCHES DU PALAIS DES FESTIVALS, COMMENTÉE EN DIRECT PAR LOUIS ET THIBAULT SUR NRJ

21h05 : CÉRÉMONIE DES NRJ MUSIC AWARDS – 23ème EDITION EN DIRECT SUR NRJ ET TF1 DEPUIS LE PALAIS DES FESTIVALS DE CANNES.

Pour la 23ème édition, la cérémonie des NRJ MUSIC AWARDS récompensera samedi 20 novembre 2021, les superstars françaises et internationales préférées du public ! En direct du Palais des Festivals, NRJ et TF1 vous réservent cette année encore un show exceptionnel, présenté par Nikos Aliagas avec la liste des stars participantes : ADELE, COLDPLAY, ED SHEERAN, IMAGINE DRAGONS, GIMS, VITAA & SLIMANE, OFENBACH, JULIETTE ARMANET, ANGÈLE, SOPRANO, CLARA LUCIANI, AMIR, AMEL BENT, KENDJI GIRAC, DADJU, HATIK, TAYC, GRAND CORPS MALADE, LOUANE, JÉRÉMY FREROT.

UN DISPOSITIF RÉSEAUX SOCIAUX INÉDIT TOUT AU LONG DES NRJ MUSIC AWARDS

Dès le jeudi 18 novembre, NRJ ouvre sa social room ! Tous les artistes et influenceurs présents aux NRJ Music Awards passeront dans la social room

pour créer du contenu exclusif à destination de leur fans. Live, challenges Tiktok, Speed interviews, tout y passe.

Retrouvez la NMA Social TV

Tous les soirs à 20h, retrouvez sur la chaine YouTube NRJ, la page Facebook et le compte Instagram NRJ le programme long de la NMA social TV. Résumé de la journée, interviews, émissions radio, coulisses, live exclusif… vous saurez tous des préparations des NRJ Music Awards.

Instagram plante sa tente aux NRJ Music Awards

Dans la Social Room Instagram/NMA, les plus grands créateurs de contenu vont créer des vidéos et du live en direct avec les Stars des NRJ Music Awards au cœur du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. JUSTRIADH, LENA SITUATIONS, CASSANDRA_CANO7, HONEYSHAY, MARYLOULELOUP, FABIAN.CRFX, SALLY, STUDIODANIELLE, LAALYSNL et ILONAALN. Ils seront tous là !

Twitter corner

Pendant la cérémonie, NRJ proposera de plonger dans les coulisses des #NMA: les remettants et les nominés défileront au “Twitter corner” pour donner leurs impressions à chaud en sortie de scène postées sur Twitter, une exclusivité pour tous les followers. Les Tweets des stars et des 4 Tweetos officiels (personnalités influentes), installés dans la salle sur des « fauteuils connectés », viendront renforcer l’interactivité du show.

