Plus belle la vie : ce soir, Abdel retrouve sa famille (résumé + vidéo épisode 4417 PBLV du 23 novembre 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4417 du mardi 23 novembre 2021 – Grand moment ce soir pour Abdel dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, il a le bonheur de retrouver son père, Karim, et Jean-Paul. Abdel s’excuse alors que son père est sous le choc de découvrir que son fils est toujours en vie.







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4417

Abdel a donné rendez-vous à Karim et Boher pour tout leur révéler. Il leur donne des informations concernant le « transfert » des jeunes filles en Syrie. Nisma et Abdel ne savent pas où pourrait être Amina et l’état d’Imène se détériore de plus en plus. Ariane et Boher arrêtent Ridouane, mais son interrogatoire ne donne rien, impossible de le faire parler…



Massilia News a posté la vidéo du sauvetage de la petite fille par Kalya et cette vidéo fait le buzz. Mais Barrault soutient toujours qu’il ne peut rien faire pour Kalya, la loi est la loi. Valentin et Laetitia interrompent Lougane lors d’un diner d’affaires, lui montrent la vidéo sous les yeux des autres convives. Lougane est coincé et appelle à contrecœur la préfecture…

Fanny craint que son attachement pour Vidal ne l’empêche de vivre pleinement son histoire avec Alexandre. Adriana comprend le lien qui unit Fanny et Vidal…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4417 du 23 novembre

