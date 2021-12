« Le Meilleur Pâtissier » du jeudi 16 décembre 2021 : qui sera éliminé ce soir aux portes de la 1/2 finale ?

5 ( 4 )

« Le Meilleur Pâtissier » du jeudi 16 décembre 2021. Bonne nouvelle pour vos papilles qui vont de nouveau saliver ce soir sur M6 ou en replay sur 6PLAY pour un nouveau numéro inédit du concours gourmand « Le Meilleur Pâtissier ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne avec Marie PORTOLANO aux commandes.







Un numéro très important, et pour cause. Ce soir place en effet aux 1/4 de finale. Autrement dit, et au terme de l’émission, nous connaîtrons non seulement le nom de l’éliminé(e) mais aussi les noms des demi-finalistes.

Pour les quarts de finale, nos cinq pâtissiers amateurs grimpent dans une machine à remonter le temps pour se plonger dans les grandes époques de la pâtisserie ! À l’occasion de ce voyage dans le temps, nos explorateurs des saveurs vont faire un bond dans la troisième saison du concours pour se confronter à l’une des épreuves techniques les plus difficiles de l’histoire du Meilleur Pâtissier.

Le défi de Cyril : La charlotte

Pour démarrer ce voyage pâtissier dans le temps, nos cinq pâtissiers amateurs vont devoir dépoussiérer la charlotte de 1761 ! Ils devront tout mettre en œuvre pour relever l’ambitieux défi de Cyril : transformer ce dessert historique en un délicieux gâteau moderne, sans en oublier bien sûr les fondamentaux !



L’épreuve technique : La religieuse à l’ancienne

Le voyage dans le temps se poursuit pour nos explorateurs des saveurs qui vont devoir affronter l’une des pires épreuves techniques de l’histoire du concours : la religieuse à l’ancienne ! Cette somptueuse pyramide, composée de 26 éclairs répartis sur 3 étages et surmontée de deux choux, avait mis les nerfs des pâtissiers à rude épreuve lors de la troisième saison du concours. À nos cinq pâtissiers amateurs de faire preuve de persévérance et de technique pour parvenir à faire tenir ce périlleux gâteau jusqu’à la dégustation !

Enfin, dans l’épreuve créative, nos pâtissiers amateurs vont faire un dernier bond dans le temps. Ils devront représenter l’époque qui leur aura été attribuée par la machine à voyager dans le temps, en gâteaux ! Moyen Âge, antiquité, époque gallo-romaine, Révolution française, années hippies… À nos maîtres des saveurs de rivaliser de créativité pour faire voyager le jury à travers les époques.

Avec le Chef Thierry Marx, chef doublement étoilé.

Cette semaine, les pâtissiers vont voyager dans le temps à travers les grandes époques de la pâtisserie !

Jeudi à 21.05 dans #LMP pic.twitter.com/nSjyXAVORu — M6 (@M6) December 13, 2021

Alors lequel d’entre eux parviendra à entrevoir son futur en demi-finale avec le tablier bleu ?

