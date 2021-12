EXCLU Plus belle la vie : Elodie disparait, Bastien en prison (infos PBLV)

4.2 ( 17 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 1er janvier 2022 Alors que le week-end se termine et que pour beaucoup c’est les vacances, comme tous les dimanches soirs, il est temps pour les fans de « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur les prochains épisodes. En effet, comme toujours, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Publicité





Et dans trois semaines, Benjamin va se retrouver dans de sales draps !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article







Publicité





En effet, alors que Benjamin et Elodie, au bord de la rupture, sont partis en mer, Benjamin rentre seul ! Elodie a disparu, la police pense que Benjamin l’a tuée !



Publicité





La police menotte Bastien et l’embarque. Hugo ne comprend pas ce qui se passe mais Luna va veiller sur la fratrie le temps que cette histoire s’éclaircisse. Akira, de nerf, balance à ses frères et sa sœur que Luna couche avec leur père. Hugo est en colère et se sent trahie par Luna. Si les flics pensent que Bastien a tué Elodie, la version de Bastien est toute autre : il est parti faire un tour en mer avec sa femme pour calmer une dispute, il s’est assoupi et quand il s’est réveillé, Elodie n’était plus là…

Luna ne dévoile pas à Jean-Paul son lien avec Bastien et encore moins la raison de la sortie en mer entre Elodie et Bastien. Ce dernier, en prison, fait des cauchemars, et se montre agressif lorsqu’il se réveille. Jean-Paul est convaincu que Bastien est coupable mais quelques jours plus tard, il doit le relâcher faute de preuve…

François et Thomas s’occupent tous les deux de Kilian et Betty. Mais ils ne sont jamais d’accord et passent leur temps à se disputer… François et Thomas sont convoqués chez Rochat pour parler des absences répétitives de Kilian au Lycée. Thomas et François se donnent en spectacle et ne sont pas d’accord sur l’avenir de leur petit frère…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 20 décembre sur France 3

Luna est sous le choc de retrouver Bastien au Céleste, mais Elodie et Hugo ne perçoivent pas leur gène. Luna ne veut plus voir Bastien et en prime elle veut vendre l’hôtel à Barrault malgré la réticence de Mirta. De son coté, Bastien demande à Elodie d’oublier cet hôtel mais malheureusement, Hugo a flashé sur ce lieu et ne va pas lâcher l’affaire si vite. Le jeune homme retourne voir Luna pour tenter de la faire changer d’avis en expliquant le projet d’hôtel qu’il a en tête…

Babeth et Patrick quittent la maternité avec le mauvais bébé et une jeune fille les observe discrètement. Tandis que Léa se heurte au problème de l’allaitement en public, le faux Raphael ne cesse de pleurer et Babeth peine à cacher son inquiétude. Boher et Patrick, heureux papas, vont inscrire ensemble leurs bébés à l’état civil.

Francesco propose à sa sœur de partir en Italie sur les terres de leur famille pour chercher des produits. Estelle masque son malaise et à peur de se retrouver seule avec Benjamin…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 17 Aucune note