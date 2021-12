5 ( 1 )

« Lego Masters » du 28 décembre 2021 : ce soir sur M6, l’épisode 1. La saison 2 de « Lego Masters » débute ce soir et s’achèvera demain. Et oui, c’est comme ça. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY . Une saison 2 écourtée donc mais qui nous est présentée par la chaîne comme plus spectaculaire et avec des épreuves inédites encore plus folles.







« Lego Masters » du 28 décembre 2021

Cette année de nouveaux candidats qui vont devoir redoubler de créativité pour relever de nouveaux défis. À l’issue de chaque, les candidats seront jugés par un jury d’experts. À la fin, un seul binôme remportera le trophée et le titre de Lego Masters.

Pour bien commencer la saison, deux épreuves hors normes : « l’aventurier des mondes perdus » et « la brique suspendue ». Œuvre monumentale, mécanisation et défi de la gravité !

Egalement au programme deux épreuves particulièrement remuantes : « opération héros » avec la création de film d’action et surtout d’une scène très explosive et « La tour infernale » avec des constructions qui devront résister à des secousses sismiques.



Nouveautés

Dans cette saison 2, les candidats vont devoir se contorsionner dans tous les sens pour créer des pièces extraordinaires à la hauteur des attentes du jury. Ils vont relever d’incroyables nouveaux défis techniques comme construire à partir d’une seule brique suspendue à un filin, défier la gravité en construisant en dessous de leur table dans un “monde à l’envers”, se surpasser en installant leurs créations sur la branche en brique d’un arbre magique, ou encore debout sur leur table dans l’épreuve de la tour infernale… On compte aussi sur la présence d’enfants et de leur imagination incroyable pour une épreuve qui risque d’être haute en couleurs !

Autre nouveauté, cette année, la Golden brick sera attribuée à ceux qui auront su convaincre le jury, ce qui leur vaudra une immunité pour le reste de l’aventure !

Dès ce soir, pénétrez dans un monde où l’imagination et la créativité sont à leur summum….

"Vous allez pénétrer dans un monde où l'imagination, la créativité sont à leur summum…" 😱#LegoMasters revient dès le mardi 28 décembre ! pic.twitter.com/AoVxhEKmvV — M6 (@M6) December 26, 2021

Et surtout n’oubliez pas que « Lego Masters » c’est aussi demain, mercredi 29 novembre 2021. Deuxième et dernier épisode à partir de 21h05 sur M6.

