Plus belle la vie : ce soir, Francesco découvre la vérité (résumé + vidéo épisode 4443 PBLV du 29 décembre 2021)

5 ( 1 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4443 du mercredi 29 décembre 2021 – Francesco découvre la vérité sur Benjamin ce soir dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie ». Estelle pense être démasquée mais Francesco lui montre la photo de Benjamin avec une autre femme !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Bastien fait peur à Luna, Mouss devient CPE (infos PBLV)







Publicité





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4443

Elodie prend sur elle et demande à Akira si elle se rend compte de la gravité de son geste. La gamine voulait juste défendre sa mère. Elodie fait promettre à sa fille ne pas parler à Sunalee et Hugo de l’infidélité de Bastien. Elodie et Bastien avait un accord, ils pouvaient avoir des aventures extra conjugales à une condition que ça n’atteigne pas les enfants. Elodie demande donc à Bastien de rompre avec Luna mais ce dernier refuse : il est amoureux…



Publicité





Benjamin donne rendez-vous à Estelle dans un hôtel et Francesco, qui a les yeux qui trainent intercepte l’heure et le lieu mais ne sait pas qu’il s’agit d’Estelle. Cette dernière hésite à se rendre au rendez-vous. Francesco lui, y va et surprend Benjamin embrasser quelqu’un…

Patrick a une nouvelle méthode, rouler en voiture. Seulement Patrick devient vite épuisé. Il commence à son tour à craquer de désespoir…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4443 du 29 décembre

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note