« Rebecca » du 2 décembre 2021 : vos épisodes de ce soir sur TF1

5 ( 1 )

« Rebecca » du 2 décembre 2021. Alors que l’audience est en chute libre,, votre série TF1 « Rebecca » est de retour ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.Fr. Portée notamment par Anne Marivin et Benjamin Biolay, vous en découvrirez ce soir les épisodes 5 et 6. Attention c’est déjà l’avant-dernière soirée.







Publicité











Publicité





Avant de découvrir ce qui vous attends ce soir, rappel de l’histoire :

Six ans après avoir abandonné la traque d’un tueur en série et quitté la police, Rebecca décide de reprendre du service pour échapper à la dépression qui la ronge et l’éloigne de son mari et de ses enfants. De retour au sein de la Criminelle, elle enquête sur une série de meurtres et est persuadée que le tueur est celui qu’elle n’avait pas pu arrêter six ans auparavant . Elle le poursuit avec acharnement mais des pertes de mémoire perturbent son travail. Et lorsqu’une des victimes s’avère être la maîtresse de son mari, la voilà qui se retrouve directement impliquée : pourquoi était-elle la seule à savoir où se trouvait le cadavre de cette femme ? Est-ce le serial killer qui l’a tuée … ou bien est-ce elle, au cours d’un de ces black-out ? Comment enquêter quand on se pense soi-même coupable ?

Rebecca va devoir reconstruire morceau par morceau son passé pour découvrir l’événement terrifiant qui a déclenché sa névrose et l’a peut être conduite à tuer…



Publicité





Et avec dans les rôles principaux : Anne Marivin, Benjamin Biolay, Samir Guesmi, Clotilde Courau, Grégory Montel, Valérie Karsenti, Baptiste Lecaplain.

« Rebecca » du 2 décembre 2021 : les deux épisodes de ce soir

Épisode 5 : Pierre Collange a été arrêté pour tentative de meurtre contre Lucille Dolivet. Face au criminel qu’elle n’a cessé de traquer, Rebecca mène un interrogatoire sur le fil du rasoir et réussit à lui faire avouer les crimes de 2015. Raf, admiratif du travail de Rebecca, s’excuse d’avoir souvent été injuste et dur. L’enquête continue car les crimes récemment commis sont l’œuvre d’un copycat, toujours en liberté. Rebecca se confronte à l’intransigeance de sa fille, Emma, qui ne veut plus la voir. Cette situation réveille le traumatisme de la mort de son bébé, Juliette.

Épisode 6 : Un nouveau crime a été commis et une petite fille a été kidnappée. Une course contre la montre commence pour sauver Océane. Rebecca fait un nouveau black-out. Durant une séance d’hypnose, Rebecca revit sa violente dispute avec Julien. Elle découvre qu’elle ne l’a jamais frappé. L’enquête continue. Un suspect inattendu est arrêté et interrogé par Rebecca. Marco annonce que le corps d’un réfugié a été retrouvé et que ce crime a un lien avec l’enquête. Rebecca a-t-elle tué ce témoin gênant lors de son dernier black-out ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note