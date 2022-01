Plus belle la vie en avance : mauvaise nouvelle pour les Fedala (vidéo PBLV épisode n°4458)

4.5 ( 4 )

Mauvaise nouvelle pour les Fedala la semaine prochaine dans votre feuilleton marseillais Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de mercredi prochain, Karim et Abdel sont convoqués au commissariat !







Eric se fait un malin plaisir à leur annoncer qu’ils ont tous les deux perdus leurs permis de conduire.







Abdel a fait un excès de vitesse et a perdu les trois derniers points de son permis. Quant à son père, il a grillé un feu rouge et un sens interdit, il perd lui aussi les points qui lui restaient et doit repasser son permis !

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4458 du 19 janvier 2022



