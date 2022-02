Plus belle la vie en avance : Jean-Paul interroge Manon (vidéo PBLV épisode n°4481)

5 ( 3 )

Manon va subir un interrogatoire de la police la semaine prochaine dans votre série quotidienne de France 3 Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de lundi prochain, Jean-Paul interroge Manon.







Il cherche à comprendre pourquoi elle a enlevé Raphaël et veut lui faire dire qui lui a demandé de le faire. Manon refuse de parler et affirme se moquer d’aller en prison…

Manon est interrogée par Boher au commissariat et ne cherche pas à se défendre, elle reconnait tous les faits énoncés contre elle.



Patrick demande à rester seul un moment avec Manon et se montre plus dans l’empathie afin de comprendre ce qui se passe dans la tête de la jeune femme. De toute évidence elle a peur de quelqu’un et pense qu’elle est fichue que ce soit en prison ou en liberté…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4481 du 21 février 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

