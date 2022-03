Plus belle la vie : Ambroise Michel pourrait revenir après plusieurs années d’absence

4.8 ( 6 )

Alors que l’arrêt de « Plus belle la vie » ou son possible transfert sur une autre chaîne est actuellement en discussions (voir notre article), un acteur phare de la série de France 3 pourrait bien faire son grand retour prochainement.







Il s’agit d’Ambroise Michel, alias Rudy Torres. L’acteur, qui a joué dans la série quotidienne dès son lancement en août 2004 et jusqu’à son départ en 2012, devrait prochainement faire son retour au Mistral.







« Ce n’est pas impossible. En tout cas, ça fait un moment qu’on en discute. Pas pour un vrai retour mais plus pour un clin d’œil » a confié Ambroise Michel dans une interview pour Télé Loisirs.

« Comme les gens ont vraiment apprécié ce personnage, je pense qu’ils adoreraient le voir revenir. Pendant longtemps, j’avais mis ça de côté mais là, ce serait vraiment pour les téléspectateurs » a-t-il expliqué.



Concernant un éventuel arrêt de « Plus belle la vie », l’acteur n’y croit pas : « À mon époque, c’était déjà très présent que ça devait s’arrêter (…), la boîte de production a été rachetée par un groupe qui s’appelle Newen et qui appartient à TF1. Du coup, ça devient un programme TF1 sur une chaîne de France Télévisions, qui est du service public. Donc je pense que c’est plus là qu’est la problématique. Au pire, ça changera peut-être de chaîne »

