Plus belle la vie en avance : Théo arrêté et soupçonné du meurtre de Coralie (vidéo PBLV épisode n°4509)

5 ( 2 )

La police va finalement retrouver le corps sans vie de Coralie la semaine prochaine dans votre série de France 3 Plus belle la vie. Théo et Delphine vont alors être arrêtés par la police ! Delphine avoue à Eric avoir fait disparaitre le corps…







Publicité





Delphine a finit par dire la vérité à Franck : ils ont fait disparaitre le corps de Coralie ! Franck ne comprend pas comment ils ont pu faire ça au lieu de le signaler à la police. Maintenant il faut trouver une solution pour limiter les dégâts.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Théo interné, Gabriel touche le fond, Luna face à une rivale (infos PBLV)







Publicité





Delphine et Franck ont ramené Théo à la raison et l’ont convaincu d’aller parler à la police. Mais il se fait arrêter avant par Eric et Jean-Paul, qui embarquent Delphine et Franck également au poste pour complicité.



Publicité





Au commissariat, Delphine raconte tout ce qu’elle sait à la police et Théo se mélange les pinceaux. Il est poussé à bout par Boher qui va sur le terrain du féminicide…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4509 du 31 mars 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

A lire aussi :« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 15 avril 2022

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note