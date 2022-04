Arrêt de Plus belle la vie : TF1 confirme son intérêt pour la série

4.7 ( 6 )

Alors que les négociations entre France Télévision et la production de « Plus belle la vie » sont toujours en cours et qu’une décision devrait bientôt être annoncée, TF1 a confirmé son intérêt pour la série quotidienne.







Interrogé par Ozap, Xavier Gandon, le directeur des antennes TV et digitales du groupe TF1, s’est exprimé sur un éventuel avenir de « Plus belle la vie » au sein de l’une de ses chaînes.

« Je ne suis évidemment pas au fait des discussions en cours autour de ce programme. Cette marque a un gros potentiel. Elle est produite par une équipe très expérimentée et fédère une large communauté de téléspectateurs. Elle a donc un intérêt pour un groupe comme TF1, comme elle en a pour nos concurrents, dont des plateformes à la recherche de contenus locaux forts et fidélisant. » a-t-il déclaré.



Reste à savoir si France 3 va laisser filer son feuilleton quotidien ou bien le reconduire en faisant baisser son prix.

