Plus belle la vie en avance : Franck se met en danger (vidéo PBLV épisode n°4514)

Franck est prêt à tout et même à se mettre en danger la semaine prochaine dans votre série quotidienne marseillaise Plus belle la vie. En effet, il ne va pas hésiter à tout faire pour innocenter Théo et faire sortir Delphine !







Dans l’épisode de jeudi prochain, Franck va voir Delphine au parloir et il lui assure de son soutien.

Franck informe Delphine que les Liberati ont un alibi en béton. Delphine craint que son fils soit condamné… Franck promet de le sortir de là, il est prêt à se rendre chez les Liberati pour les faire parler !



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4514 du 7 avril 2022

