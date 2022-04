Plus belle la vie en avance : Gabriel innocenté, la police arrête le responsable ! (vidéo PBLV épisode n°4530)

5 ( 7 )

Gabriel va officiellement être innocenté en fin de semaine dans votre feuilleton quotidien marseillais Plus belle la vie ! En effet, après des semaines compliquées et de lourdes accusations, Gabriel était finalement innocent et il a réussi à trouver la preuve.







Résultat, dans l’épisode de vendredi prochain, Gabriel confronte le responsable et réussit à le faire avouer à demi mot.

Mais quand Anthony s’apprête à frapper Gabriel, Eric arrive à temps et les emmène au commissariat. Document à l’appui, Anthony est obligé d’avouer son crime…



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4530 du 29 avril 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

