Plus belle la vie en avance : Kévin vient voir Emilie (vidéo PBLV épisode n°4525)

L’enquête actuelle est compliquée à vivre pour Kévin dans votre série quotidienne de France 3 Plus belle la vie. Et en fin de semaine, alors qu’il apprend la mort d’un autre jeune flic, Kévin est mal et va chercher du réconfort chez Emilie… Elle tente de le rassurer…







Kevin rentre chez lui et au même moment Ariane l’appelle pour lui dire qu’ils ont retrouvé le corps de Lucas Moreau. Il est mort de la même manière que Fabien Rioux, ils ont donc bien affaire à un copycat de Jacob. Camille qui est cachée entend toute la conversation et blêmit. Kevin réagit mal face au corps de la victime. Les victimes ont le même âge et la même profession que lui. Kevin est au plus mal et vient trouver chez refuge chez Emilie qui accepte de parler un peu avec lui…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4525 du 22 avril 2022



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

