« Koh-Lanta, Le Totem Maudit » : qui a été éliminé lors de l’épisode 14 ? (résumé + replay 31 mai)

Koh-Lanta, Le Totem Maudit, épisode 14 du mardi 31 mai 2022 – C’est parti pour l’épisode 14 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit » après l’élimination de Fouzi la semaine dernière lors d’une épreuve éliminatoire.







Jean-Charles et Olga, rescapés de l’épreuve, deviennent maîtres de leur destin. Ils ouvrent un coffre avec un choix à faire. Parmi plusieurs avantages, ils peuvent en choisir 7 ! Il y a les courriers, de la nourriture dont des cookies, et des avantages stratégiques. Ils prennent les avantages stratégiques pour eux avant de choisir pour le reste. Ils prennent ensuite du riz et des pates, des fruits secs, les cookies et le courrier d’Olga.

Ils ouvrent les avantages : des indices pour trouver un collier d’immunité, et un vote supplémentaire au conseil.







Jean-Charles et Olga reviennent sur le camps, les autres apprennent donc l’élimination de Fouzi. Olga va rapidement chercher le collier… Mais elle repart bredouille. Et tous les aventuriers savourent de manger des pâtes. Et surprise, Jean-Charles sort les cookies !



Jean-Charles va à son tour chercher le collier. Et il le trouve ! Olga donne ensuite les fruits secs aux aventuriers, encore ravis. Et Olga s’isole pour regarder son courrier sans que les autres sachent.

L’épreuve d’immunité est annoncée. Il s’agit du parcours sur l’eau, un classique ! Olga et Bastien sont les deux finalistes ! Et la victoire est pour Olga ! Jean-Charles est ravi, du coup il va pouvoir utiliser leur collier.

C’est l’heure du conseil. Jean-Charles sort son collier. Nicolas est éliminé !

Si vous avez manqué l’épisode 14 de Koh-Lanta ce mardi 31 mai 2022, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le 7 juin pour suivre l’épisode 15 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit ».

