4.9 ( 7 )

Soirée de clôture du Festival de Cannes à suivre en direct ce soir sur France 2 !Virginie Efira, figure majeure du cinéma, présentera le palmarès de cette 75e édition exceptionnelle.







Publicité











Publicité





Acmé et finale du Festival de Cannes, la cérémonie du Palmarès est le moment que chacun attend, tant le (télé)spectateur que les nommés. Le moment où un film, une ou un artiste reçoivent, grâce aux prix – et notamment la Palme d’or –, un coup de projecteur, qui augure un futur succès et une renommée immédiate. Présentée par Virginie Efira, la cérémonie se tiendra après la rituelle et très regardée montée des marches, que France 2 suivra en direct dès 20.30. C’est Vincent Lindon, président du jury de ce 75e Festival, qui dévoilera le palmarès.

Soirée de clôture du Festival de Cannes à suivre en direct ce soir sur France 2

Au programme de la soirée, montée des marches et cérémonie du palmarès !

Durant les deux semaines écoulées, le public aura pu vivre la compétition au fil des critiques et des explications, mais aussi apprécier 32 films des différentes précédentes sélections sur les antennes de France Télévisions. Samedi 28 mai, voici le temps des résultats : le jury donne rendez-vous aux cinéphiles pour dévoiler le palmarès du 75e Festival de Cannes lors de la cérémonie du palmarès, retransmise en direct sur France 2 et présentée par Virginie Efira.



Publicité





Votre soirée en live, streaming vidéo et replay

Vous pouvez aussi suivre cette ultime soirée du festival en live, streaming vidéo et replay sur France.TV ou sur la chaîne officielle Youtube du Festival.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note