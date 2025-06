Publicité





66 minutes du 8 juin 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







Publicité





66 minutes du 8 juin 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 La revanche de l’appart’hôtel

Peut-être choisirez-vous cet été de séjourner dans un appart’hôtel… Longtemps considéré comme pratique mais dépassé, ce mode d’hébergement connaît un renouveau grâce à la popularité grandissante des locations Airbnb. Situé à mi-chemin entre l’hôtel traditionnel et la location meublée, il offre des équipements appréciables : kitchenette, lave-vaisselle, lave-linge et service de ménage. Du confort, donc, sans les contraintes, pour un tarif comparable : autour de 150 euros la nuit pour une chambre de 20 m². Les enseignes telles qu’Appart’City, Adagio ou B&B Home continuent de se développer, preuve de l’engouement pour cette formule. Touristes comme voyageurs d’affaires y trouvent leur compte, certains optant même pour une installation à long terme. Une option à envisager pour vos vacances d’été. Zoom sur un retour en force.



Publicité





🔵 Autoroute des vacances : la saison est déjà lancée

Le week-end de l’Ascension a vu des millions d’automobilistes prendre la route : un avant-goût de la saison estivale ! Les aires d’autoroute se sont animées : restauration, pause, ravitaillement en énergie… Pour les usagers, un moment de détente. Pour les professionnels, en revanche, un véritable défi. Il faut faire face à l’afflux massif, garantir l’accueil, prévenir les ruptures de stock, gérer les pannes et incidents. Une organisation complexe et peu connue. Deux aires emblématiques ont accepté de nous faire découvrir les coulisses de leur quotidien : celle de Reims Champagne Sud, dirigée par le plus jeune responsable de France, et celle du Viaduc de Millau (Aveyron), réputée pour son caractère authentique. Immersion dans le rythme intense de ceux qui font vivre ces haltes estivales.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Côte d’Azur : la vie rêvée des Américains

Elle n’a jamais aussi bien mérité son surnom de « French Riviera ». La Côte d’Azur continue de faire rêver les Américains ! L’attrait est tel que la fréquentation des touristes venus des États-Unis a grimpé de 20 % l’an dernier. Les liaisons aériennes directes se multiplient : New York-Nice, Philadelphie-Nice, et plus récemment Washington-Nice. Ces visiteurs, souvent dotés d’un fort pouvoir d’achat, sont particulièrement choyés par les acteurs du tourisme local. Résultat : nombreux sont ceux qui finissent par s’y installer pour de bon, conquis par les paysages, le climat et l’art de vivre à la française. Parmi eux, des célébrités comme George Clooney ou Brad Pitt, mais aussi une foule d’anonymes… Rencontre avec ces Américains qui ont trouvé leur bonheur sur les bords de Méditerranée.

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.