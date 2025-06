Publicité





66 minutes du 15 juin 2025, sommaire et reportages





66 minutes du 15 juin 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Cambriolages : la technologie au service de votre sécurité

En France, un cambriolage survient toutes les trois minutes. Une réalité qui incite de plus en plus de particuliers à s’équiper pour se protéger, voire à se retrancher chez eux. Alarmes, caméras de surveillance, portes blindées ou encore caméras thermiques : le marché de la sécurité représente plus d’un milliard d’euros par an. Actuellement, 20 % des Français disposent d’un objet connecté destiné à surveiller leur domicile. Par ailleurs, 9 % sont abonnés à un service de télésurveillance. Une proportion qui pourrait atteindre 50 % d’ici 2028.

Dans les grandes enseignes, les rayons spécialisés s’élargissent, les gammes de prix aussi, et les clients affluent, notamment avant les vacances. Certains optent pour des dispositifs encore plus sophistiqués, non plus seulement pour dissuader les cambrioleurs, mais pour les empêcher d’agir. Comme ce « canon à son » émettant des fréquences capables de neutraliser un intrus, ou encore cette « alarme lacrymogène ».

Home-jackings, cambriolages : la lutte contre les délinquants s’intensifie, et la course est lancée pour conquérir ce marché de la sécurité en pleine expansion.



🔵 Restaurants : ils partent sans payer !

Quitter un restaurant sans régler l’addition… Ce délit, connu sous le nom de « resto basket », devient de plus en plus fréquent. Chaque année, un tiers des restaurants, cafés ou bars en sont victimes en France. Certains clients malintentionnés profitent d’un moment de désorganisation ou d’un service débordé pour filer discrètement. Dans bien des cas, ce sont les serveurs eux-mêmes qui doivent compenser financièrement ces départs frauduleux – une pratique illégale, mais parfois imposée par la direction.

Les restaurateurs, excédés, cherchent des moyens de se défendre. Nous avons suivi l’une d’entre eux, confrontée à plusieurs reprises à ce type d’arnaques. Désormais, elle publie les photos des fraudeurs sur les réseaux sociaux… Enquête sur un phénomène grandissant qui met à mal les professionnels de la restauration.

🔵 Shein : les secrets du numéro 1 de vos achats

Souvent critiquée, la marque Shein est pourtant devenue l’enseigne de mode préférée des Français en 2024, surpassant la plateforme de seconde main Vinted, leader depuis 2020. Si les consommateurs sont au rendez-vous, la marque divise.

Vêtements à prix cassés, collections renouvelées à grande vitesse : ce modèle économique suscite de nombreuses inquiétudes. Plusieurs ONG l’accusent de bafouer les droits des travailleurs. Certains produits contiendraient aussi des matériaux ou substances potentiellement nocifs pour la santé. À cela s’ajoute un impact environnemental important dû à la distribution mondiale de ses articles.

Face à ces controverses, Shein a accepté, de manière exceptionnelle, de nous faire visiter ses usines en Chine. Une immersion inédite au cœur d’un modèle ultra-compétitif et pourtant très controversé.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Restau, disco, dodo : la vie au camping « tout compris »

La saison des campings est lancée ! Un établissement 5 étoiles nous a ouvert ses portes. Situé à Portiragnes, près du Cap d’Agde (Hérault), ce camping, ouvert depuis cinquante ans, attire chaque été des dizaines de milliers de vacanciers. La clé du succès ? Un site exceptionnel de 18 hectares sur la côte méditerranéenne, un parc aquatique, des activités sportives, des animations chaque soir. Mais surtout des hébergements pour tous les budgets : de 250 à 4 000 euros la semaine.

Comment divertir les familles tous les jours et proposer des repas concoctés avec les légumes cultivés dans le camping ? Comment les équipes préparent le lancement de la haute saison ? Vous verrez que les défis ne manquent pas !

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.