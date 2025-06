Publicité





66 minutes du 29 juin 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur M6+







Publicité





66 minutes du 29 juin 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Le rêve américain d’un jeune basketteur français

Un nouveau phénomène tricolore débarque en NBA ! Noa Essengue rejoint à son tour la ligue de basket-ball la plus prestigieuse au monde. Détecté très tôt et formé en Allemagne, il concrétise son rêve à seulement 18 ans. Nous avons suivi durant plusieurs semaines ce jeune homme déterminé à marcher dans les pas de Victor Wembanyama outre-Atlantique. De ses ultimes entraînements en Europe à l’effervescence de New York lors de la mythique cérémonie de la « draft », le prodige nous a dévoilé son univers, ses convictions, mais aussi ses quelques doutes. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il a été choisi par la légendaire équipe des Chicago Bulls, celle qui a vu briller Michael Jordan. Qui est donc ce jeune Orléanais (Loiret) devenu une star en une soirée ? Immersion dans les coulisses d’un destin exceptionnel, celui d’un grand espoir du sport français.



Publicité





🔵 Parcs aquatiques : la bataille de l’été

Piscines à vagues, bains à remous, rivières sauvages… les parcs aquatiques s’imposent comme un incontournable pour des millions de vacanciers, en quête de fraîcheur et de divertissement au cœur de l’été. On en dénombre une trentaine en France. Pour cette saison 2025, ces parcs ont redoublé d’efforts et n’ont rien laissé au hasard. Toboggans toujours plus impressionnants, accueil plus chaleureux, activités inédites et ludiques… tous les moyens sont bons pour s’imposer dans la bataille estivale des parcs aquatiques. Quels sont leurs atouts pour vous séduire ? Plongée dans une compétition acharnée, bien au-delà des simples canons à eau.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Hérault : l’été sera show

La Grande-Motte, le Cap d’Agde, Palavas-les-Flots, et bien d’autres : les stations balnéaires de l’Hérault connaissent une affluence ininterrompue durant la saison estivale. Dès le mois de juin, le département se transforme pour accueillir les sept millions de vacanciers qui vont envahir ses plages. Ce littoral, surnommé la Riviera du Languedoc, devient le théâtre d’une véritable guerre des paillotes : chacune rivalise pour proposer la carte la plus séduisante et l’ambiance la plus festive. Cette compétition s’étend également aux établissements haut de gamme, qui misent sur le charme de l’arrière-pays et la beauté des pinèdes. Du familial au luxueux, le tout dans un cadre idyllique. Le décor authentique de l’Hérault sert aussi de toile de fond à la nouvelle série de M6, « Nouveau jour ». Un feuilleton dont nous avons pu découvrir les coulisses de tournage. Immersion et rencontres avec les « Hérault de votre été ».

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.