Arrêt de Plus belle la vie : le coup de gueule de Laurent Kérusoré contre France Télévision

4.1 ( 16 )

Arrêt de Plus belle la vie, réactions – Le feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie » va s’arrêter en novembre prochain, à moins d’une grosse surprise. Et on peut dire que les acteurs de la série sont particulièrement déçus par la décision de France Télévision, annoncée il y a quelques mois.







Publicité





Laurent Kérusoré, qui incarne Thomas Marci au Mistral, a poussé un coup de gueule cette semaine dans une interview pour Ici Paris. Il s’en prend à Delphine Ernotte, la présidente de France Télévision et on peut dire qu’il ne mâche pas ses mots.

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie du 1er août : Romain retrouve Vanessa (résumé et vidéo épisode 4590 en avance)







Publicité





« C’est minable de retirer Plus belle la vie »

« Je pensais que le service public était fier de nous avoir… A priori non, car il paraît que nous sommes trop populaires et que Mme Ernotte veut faire de la culture… Apparemment, la culture populaire ne l’intéresse pas » a déclaré l’acteur de PBLV.



Publicité





« Mme Ernotte ne s’est même pas déplacée pour nous annoncer la mauvaise nouvelle, même pas un courrier. Elle a envoyé l’un de ses bras droits. On a été virés par un énarque qui, dans deux ans, travaillera dans une banque ou chez Orange. Virer par un énarque, je ne comprends pas. » a-t-il poursuivi.

Et clairement, Laurent Kérusoré ne comprend pas la suppression de « Plus belle la vie » : « Il y a quelque chose de très social dans Plus belle la vie. Retirer un programme qui aide les gens, c’est minable de la part d’une chaîne du service public »

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.1 / 5. Nombre de notes : 16 Aucune note