Pékin Express : Valérie Trierweiler insulte Inès Reg, l’humoriste réagit

Pékin Express : duos de choc, polémique – C’est le bad buzz de la semaine et il est signé Pékin Express ! Lors de l’épisode de mercredi du jeu d’aventure d’M6, Valérie Trierweiler n’a pas hésité à insulter Inès Reg et sa soeur au cours de l’étape. Un moment qui n’est pas passé inaperçu et qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux !







« Elles nous attendaient les sal*pes » a déclaré l’ex Première Dame dans le feu de l’action, en parlant d’Inès Reg et sa soeur.







L’humoriste a profité d’un live sur Instagram pour réagir. Elle a découvert cette insulte comme tout le monde devant sa télé et elle a été choquée.

« Ce n’est pas grave »

« Oui nous avons découvert avec ma sœur, comme vous tous, que nous étions des sal*pes. Ce n’est pas grave. Même si je comprends le délire de se dire que c’est une femme qui a une carrière, une ex-Première Dame, que c’est dur d’entendre des mots comme ça, pensez à vos parties de Uno. Vous n’avez jamais insulté vos maris ? C’est dans le jeu. Ça pique un peu j’avoue sur le moment » a déclaré Inès Reg jeudi sur Instagram.



Mais l’humoriste a confié qu’avec sa soeur pendant Pékin Express, elles avaient déjà ressenti la rivalité plus tôt pendant cette étape.

« Depuis le début, elle était piquante avec nous. Par exemple quand on a mangé des couilles de taureaux, il y avait comme des os qui ne se mangeaient pas. Donc quand on a fini, on a demandé à la production si c’était OK comme on avait laissé que des os. Et quand elles nous ont vu partir, elles nous ont directement pointé du doigt. Ça a été coupé, mais elles ont hurlé : ‘Elles n’ont pas fini !’ Donc on était folles car c’est la personne de la production qui avait validé » a-t-elle expiqué.

Inès Reg a précisé « ne pas être en guerre » avec Valérie Trierweiler.

