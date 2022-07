Un si grand soleil en avance : c’est Florent qui a sauvé Carole (résumé + vidéo épisode 935 du 29 juillet 2022)

4.3 ( 6 )

Un si grand soleil du 29 juillet en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Si Carole est encore en vie dans votre série de France 2 « Un si grand soleil », c’est grâce à Florent ! En effet, ce soir Clément Becker explique tout ce qui s’est passé à Manu.







Un nouvel épisode de votre série à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

Un si grand soleil résumé de l’épisode 935



Clément explique à Manu comment ils ont réussi à sauver Carole Martinez. C’est Florent qui est venu le voir pour le prévenir du chantage d’Aurore Verneuil avec Enzo. Avec la juge, ils ont tout mis en place pour faire croire à la mort de Carole, en la faisant remplacer par une flic dans la voiture qui est sortie du tribunal !

Pendant ce temps là, Ludo hésite à recontacter Jade. Quant à Jacques, il tente de tenir la barre, mais sa situation est compliquée.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 29 juillet

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Résumé complet de cet épisode de « Un si grand soleil » ici.

