Plus belle la vie en avance : Luna et les Castel dans un incendie (vidéo PBLV épisode n°4579)

Luna et la famille Castel vont se retrouver dans une situation délicate la semaine prochaine dans votre série quotidienne Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de jeudi prochain, alors qu’ils sont en vacances en camping car, Luna et les siens se retrouvent dans un incendie !







Au Mistral, Mirta entend passer des canadairs et redouble d’angoisse en pensant à Luna et les Castel.

Ces derniers se réveillent face à une fumée qui se rapproche et démarrent le bus en trombe. Une fois sains et saufs, Luna tente de détendre l’atmosphère…



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4579 du 14 juillet 2022

