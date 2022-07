5 ( 8 )

« Un si grand soleil » débarque en prime durant 3 soirées cet été ! La première d’entre-elles sera diffusée le mercredi 27 juillet 2022. Une programmation exceptionnelle avec 7 épisodes inédits pour une soirée tout en suspense et en rebondissements.







Publicité











Publicité





« Un si grand soleil » débarque en prime

En raison de la diffusion des campagnes audiovisuelles présidentielle et législatives officielles, la série Un si grand soleil n’a pu être diffusée à cette période.

France 2 propose donc cet été, à partir du mercredi 27 juillet dès 20.45, 3 soirées avec des programmations exceptionnelles d’épisodes inédits.

À noter, la série est toujours diffusée du lundi au vendredi à 20.45.



Publicité





> Première soirée : mercredi 27 juillet dès 20.45 : 7 épisodes inédits

Avec : Mélanie Maudran (Claire), Moïse Santamaria (Manu), Alban Aumard (Gary), Yvon Back (Becker), Marie-Gaëlle Cals (Cécile), Emma Colberti (Eve), Elisabeth Margoni (Maryline), Fabrice Deville (Florent), Téïlo Azaïs (Enzo), Coline Ramos-Pinto (Kira), Benjamin Bourgois (Alex), Chrystelle Labaude (Elisabeth), Frédéric Van den Driessche (Alain), Bertrand Farge (Victor), Pauline Paolini (Myriam), César Meric (Marc), Sylvain Boccara (Louis), Maéva Pasquali (Leonor), Olivier Pagès (Jacques), Sophie Le Tellier (Hélène), Nadia Fossier (Alix), Shirley Bousquet (Laetitia), Tonya Kinzinger (Janet), Lucile Krier (Noémie), Alicia Dadoun (Lucille), Samuel Abitbol (Rémi), Maëlle Mietton (Alice), Folco Marchi (Ludo), Aïssam Medhem (Akim), Malik Elakehal El Miliani (Bilal), Malya Roman (Elise), Shemss Audat (Jade), Léonie Dahan-Lamort (Camille), Maeva El Aroussi (Inès)…

Spoilers et résumés en avance

Voilà à quoi vous attendre pour cette soirée évènement

L’enquête sur le trafic de drogue impliquant Philippe Verneuil, le client et ami de Florent, se poursuit et provoque de vives tensions entre Florent et son fils Enzo.

De son côté, Claire supportera-t-elle le retour d’Hélène à l’hôpital ?

Akim suivra-t-il Lucille dans sa nouvelle vie à Barcelone ?

Gary, touché par la situation de Carole Martinez va-t-il enfreindre les règles et se rapprocher d’elle ?

Myriam et Marc veulent vivre ensemble et fonder une famille.

Et les deux autres primes ?

Les dates des deux prochaines soirées exceptionnelles seront communiquées ultérieurement.

Retrouvez Un si grand soleil sur les réseaux sociaux.







Publicité





@UnSiGrandSoleil

https://www.facebook.com/UnSiGrandSoleil/







Publicité





@UnSiGrandSoleil

https://www.instagram.com/unsigrandsoleil/







Publicité





@UnSiGrandSoleil

https://twitter.com/unsigrandsoleil/







Publicité





@UnSiGrandSoleil

https://youtube.com/unsigrandsoleil

https://youtube.com/unsigrandsoleil

En attendant retrouvez « Un si grand soleil » ce soir dès 20h45 sur France 2 (résumé ICI) ou en replay sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note