France 3 déprogramme « Slam » le week-end dès la rentrée

Nouveau changement de grille à venir sur France 3. Le jeu quotidien « Slam », présenté par Théo Curin, ne sera plus diffusé le week-end à partir de la rentrée. Dès le samedi 6 septembre, l’émission sera programmée uniquement du lundi au vendredi, et disparaîtra donc des après-midis du samedi et du dimanche.


FTV


Cette décision s’inscrit dans une réorganisation plus large des jeux de la chaîne. Alors que « Slam » perd deux diffusions hebdomadaires, « Question pour un champion » connaîtra le sort inverse : le programme culte animé par Samuel Étienne quittera la grille en semaine pour n’être diffusé que le week-end.

Un choix motivé par des impératifs financiers. « C’est pour des raisons d’économie. Il y aura deux émissions en moins par semaine pour Slam et cinq de moins pour Question pour un champion », a Simone Harari Baulieu, productrice de Slam, a réagi dans les colonnes de Télé Loisirs.

« Nous aurions aimé que cela continue mais nous comprenons que France Télévisions soit dans une situation de restriction budgétaire et d’efforts demandés à tous. À nous de nous adapter ! »


Avec cette nouvelle organisation, France 3 espère concilier contraintes budgétaires et maintien de ses jeux emblématiques, malgré des audiences en baisse.

