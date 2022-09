Plus belle la vie du 23 septembre : Roland apprend une terrible nouvelle (résumé épisode 4624 en avance)

5 ( 9 )

Plus belle la vie du 23 septembre spoiler, résumé de l’épisode 4624 en avance – Roland va apprendre une terrible nouvelle cette semaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 23 septembre. Et on peut vous dire que Roland est sous le choc quand Blanche lui apprend, sans prendre de gants, que Kilian a frappé Betty plusieurs fois et qu’elle a du porter plainte !







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 23 septembre : Céline sous l’emprise de Livia

Luna et Bastien sont coincés et veulent éloigner les enfants du Mistral mais ces derniers refusent catégoriquement. Léo a eu des infos sur la géolocalisation d’Agathe, elle se trouverait dans un bordel. Il décide de s’y rendre avec Ariane. Léo la retrouve et n’en croit pas ses yeux, il pensait qu’elle en avait fini avec la prostitution. Il n’a pas d’autres choix que de l’arrêter. Stan a aussi une affaire à régler avec des Mistraliens.

Roland interroge Lola sur ce qui s’est passé entre Noé et Kilian. Elle minimise en disant qu’il s’agit d’une histoire de fille. C’est Blanche qui dit la vérité à Roland au sujet de Kilian : il a battu plusieurs fois Betty et il y a même eu un dépôt de plainte contre lui. Roland est au plus mal…

Blanche, Emilie et Nathan ont vu la vidéo et n’en reviennent pas. Ça décrédibilise l’éducation nationale. En cours, les élèves sont sans pitié pour Laetitia et à chaque question, ils répondent “Pétain ». Laetitia décide de ne pas se laisser abattre : si les élèves veulent la guerre, ils l’auront !

Plus belle la vie du 23 septembre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

