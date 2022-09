Plus belle la vie du 30 septembre : Roland prépare ses adieux (résumé épisode 4629 en avance)

5 ( 1 )

Plus belle la vie du 30 septembre spoiler, résumé de l’épisode 4629 en avance – Qu’est-ce qui vous attend dans votre série marseillaise « Plus belle la vie » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 30 septembre. Et on peut vous dire que Roland prépare une fête qui ressemble fortement à une dernière réunion de famille d’adieux…







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 30 septembre : les adieux de Roland

Le doigt de Nathan s’est crispé et Stan lui prend l’arme des mains et s’en va. De son côté, Claire débaque cabanon et est puissante face à la scène : Agathe était bien avec Léo. Claire claque la porte. De son côté, Livia explique à la police qu’il s’en est pris à Céline pour atteindre Vincent qui l’avait “contrarié” autrefois. Ariane le met en cellule, mais Livia sort une petite poupée de sa poche : il continue son hypnose sur Céline…

Roland a demandé de François de revenir des USA pour l’anniversaire des jumeaux. Il demande aussi à Mirta de participer à la fête. Cela ressemble plus à une fête pour Roland que pour l’anniversaire des ados. Blanche est gênée de venir sans Noé alors Kilian se dépasse totalement, il prend sur lui et invite Noé à la fête. Roland est fier de Kilian et lui promet le plus beau des anniversaires…

En classe, tout le monde semble avoir pris le parti de Laetitia. Noé et Betty cherchent un moyen pour faire flancher leur ennemi et sans le savoir, c’est Blanche qui leur donne la solution…

Plus belle la vie du 30 septembre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

