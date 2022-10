Plus belle la vie du 12 octobre : Kilian remonté contre Frémont (résumé épisode 4637 en avance)

4.5 ( 8 )

Plus belle la vie du 12 octobre spoiler, résumé de l’épisode 4637 en avance – Que va-t-il se passer dans les prochains jours de votre série marseillaise « Plus belle la vie » ? Si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend, on vous révèle dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 12 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 12 octobre : Frémont infecte avec Kilian

Lorraine apporte un copieux petit déjeuner à Luna. Pavel trouve ça louche et comprend, énervé, que Lorraine a voulu empoissonner Luna. Pavel prend très mal cette tentative de meurtre et menace de la tuer si elle recommence. De son côté, Zizou a retrouvé la trace d’Agathe, il voudrait qu’elle lui chaperonne quelques escortes. Elle se confie à Léo qui pense que ça serait le moyen de retrouver Luna et aussi pour Agathe, de se racheter auprès de la justice en coinçant Pavel…

Kevin a une affection indéniable envers Alexandra, il s’inquiète même pour son tamagotchi qui est affamé. Ils reparlent de l’époque du camping et Kevin se souvient d’un petit garçon. Ils se trouvent des points communs et finissent par parler de leurs relations amoureuses et très chaotiques qu’ils ont vécu…

Au bar, Frémont se montre dur avec Kilian et lui fait même décrocher une photo de famille des Marci. Même Lola a du mal à garder son calme face au fourbe Frémont.

Plus belle la vie du 12 octobre, extrait vidéo

