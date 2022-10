Plus belle la vie spoiler : Mirta désespérée, Luna enlevée ! (vidéo PBLV épisode n°4638)

5 ( 2 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Luna va se faire enlever la semaine prochaine dans votre série marseillaise Plus belle la vie. Après la mort de Roland, c’est trop pour les épaules de Mirta… La mère de Luna est en plein désespoir !







Léo et Claire sont à ses côtés et tentent de la rassurer…

Plus belle la vie spoiler Léo réconforte Luna

Mirta a peur de ne jamais revoir sa fille mais Léo se montre rassurant : il ne peut rien lui dire mais il est sur le coup et lui demande de lui faire confiance ! Et pour cause, avec Agathe, ils ont un plan pour sauver Luna…



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4638 du 13 octobre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

