Plus belle la vie spoiler : les Marci découvrent la vérité (vidéo PBLV épisode n°4639)

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Les Marci vont tomber de haut en découvrant la vérité en fin de semaine dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie. En effet, ils vont découvrir que Charles Frémont a menti et que Roland ne lui a jamais légué le bar du Mistral !







Thomas, François, Kilian et Lola mettent Charles face à ses responsabilités.

Plus belle la vie spoiler la vérité sur Charles Frémont et Roland

En effet, alors que Charles essaie de se victimiser et qu’il ose dire que Roland était son ami, ses enfants lui rappellent qu’on ne vole pas l’héritage d’un ami ! Ils hésitent à appeler la police pour envoyer Charles Frémont en prison…

Charles les supplie de ne pas le faire…



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4639 du 14 octobre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

