Plus belle la vie du 18 octobre : Kevin et Alexandra en couple (résumé épisode 4641 en avance)

Plus belle la vie du 18 octobre spoiler, résumé de l’épisode 4641 en avance – Que va-t-il se passer dans les prochains jours de votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie » ? Si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend, on vous révèle dès maintenant ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 18 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 18 octobre : Kevin et Alexandra font une annonce

Léo convainc Ariane de le laisser récupérer la vidéo. Léo met Revel au pieds du mur : s’il ne blanchit pas Agathe, Léo fera fuiter la vidéo de Revel drogué et abusé par les prostituées. Revel n’a pas d’autre choix que de rendre la liberté à Agathe. Cette dernière va partir en Argentine et Léo choisit Claire. Léo et Claire se retrouvent avec tendresse. Il reste un évadé à retrouver ; il s’agit de Djawad…

Kevin et Alexandra ont passé une belle nuit ensemble, et préparent le petit déjeuner au réveil. Ils décident d’officialiser leur relation au commissariat. Ils le disent à Boher qui n’y voit pas d’inconvénient à condition qu’Ariane soit la nouvelle responsable de stage d’Alexandra…

Kilian se sent mal vis-à-vis de ses frères. Lola empêche son frère de renoncer à son héritage…

Plus belle la vie du 18 octobre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

