Plus belle la vie du 19 octobre : Jean-Paul en burn-out ? (résumé épisode 4642 en avance)

Plus belle la vie du 19 octobre spoiler, résumé de l'épisode 4642 en avance – Jean-Paul va-t-il faire un burn-out dans les prochains jours dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie » ? Si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend, on vous révèle dès maintenant ce qui vous attend dans l'épisode du mercredi 19 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 19 octobre : Jean-Paul ne va pas bien

La nuit, Boher fait des cauchemars et ressent une angoisse même en se réveillant. Patrick pense qu’il est peut-être en train de faire un burn out. Il voit même Samia passer dans le commissariat. Ariane, Boher et Patrick vont se faire décorer aujourd’hui et Boher est de plus en plus paranoïaque. Il est angoissé et transpire. Les applaudissements de plus en plus forts semblent étourdir Boher. Il voit une revenante…

Laetitia apprend par Ariane que Kevin est amoureux. Laetitia, vexée de ne pas avoir été mise dans la confidence, confronte son fils. Elle veut inviter Alexandra à diner ce soir. Au Marci, Emilie dresse un portrait pas très avantageux de son ex-belle-mère auprès d’Alexandra…

Noé ne se sent pas bien depuis la mort de Roland. Il envoie des signaux de détresse à Betty qui ne les comprend pas…

Plus belle la vie du 19 octobre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

