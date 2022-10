Plus belle la vie du 26 octobre : Kevin mis en examen, Léa en danger (résumé épisode 4647 en avance)

4.5 ( 8 )

Plus belle la vie du 26 octobre spoiler, résumé de l’épisode 4647 en avance – Qu’est-ce qui vous attend dans les prochains jours dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend, on vous révèle dès maintenant ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 26 octobre.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Plus belle la vie du 26 octobre : Kevin mis en examen, Jean-Paul reçoit un appel terrifiant

Kevin est toujours en garde à vue. Alexandra vient le voir et lui ramène une tarte faite maison par Laetitia. Kevin culpabilise pour sa mère tandis que Jean-Paul et Patrick pensent que quelqu’un a piégé Kevin. Face à la juge qui lui demande d’avouer qu’il a tiré car il se sentait en danger, Kevin ne change pas de version et continue de dire qu’on lui a tiré dessus à deux reprises. La juge suspend Kevin et le met en examen pour tentative d’homicide volontaire ! Il ressort libre mais Eugénie l’attend. Elle filme Kevin et le traite de raciste. La vidéo fait un bad buzz, Kevin reçoit des insultes et Laetitia est remontée…

Jean-Paul reçoit un appel de quelqu’un qui lui dit qu’il va devoir faire ce qu’il lui demande, sinon il ne reverra pas Léa !



Publicité





Noé et Betty sont perdus et ont beaucoup de mal à communiquer… Betty sèche les cours et continue de fumer. Noé lui demande si elle veut garder le bébé… Pendant ce temps là, Kilian est perturbé, il pense beaucoup à Betty. Il lie les lettres de Roland, pour qui quitter Marseille a été une révélation. Kilian pense à partir lui aussi et il trouve une annonce d’un poste de cuisinier sur un cargo. Il en parle à Lola, qui ne veut pas qu’elle l’abandonne comme ça.

Betty croise Jean-Paul avec Aurore dans la rue, ça lui rappelle les moments avec Léa et Aurore. Et alors que dans son journal intime, Noé écrit qu’il ne se sent pas prêt à devenir papa, Betty l’appelle et lui annonce qu’elle a décidé de garder le bébé !

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoiler : Betty face à la réaction horrible de sa mère (vidéo PBLV épisode n°4648)

Plus belle la vie du 26 octobre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoilers : les résumés jusqu’au 11 novembre 2022

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note