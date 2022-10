Plus belle la vie spoiler : Alexandra dit tout à Kevin (vidéo PBLV épisode n°4636)

5 ( 6 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Kevin est sous le choc après avoir découvert le secret d’Alexandra dans votre série marseillaise Plus belle la vie. Et alors qu’un malaise va s’instaurer entre eux, la semaine prochaine ils vont enfin parler.







Dans l’épisode de mardi prochain, Kevin se rend chez Alexandra pour discuter.

Plus belle la vie spoiler Alexandra se confie à Kévin

Alexandra se confie à Kevin, elle lui dit tout. Elle est née femme dans un corps d’homme et a vécu une enfance et une adolescence très difficiles… Alexandra se sentait tellement mal. Kevin prend conscience de sa souffrance.



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4636 du 11 octobre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

