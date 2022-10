Plus belle la vie spoiler : une ado est enceinte (vidéo PBLV épisode n°4643)

5 ( 1 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Une ado du Mistral va découvrir qu’elle est enceinte la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie. Et à cet âge là, le choc s’annonce terrible…







Dans l’épisode de jeudi prochain, c’est Betty qui va faire un test de grossesse positif.

Plus belle la vie spoiler Jean-Paul revoit Samia

En classe, Betty ne sent pas bien et fait un malaise. Romain Vidal lui conseille de faire un test de grossesse. Betty le fait chez elle et découvre qu’il est positif. Elle accuse le choc alors que sa mère tambourine pour avoir la place à la salle de bain…



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4643 du 20 octobre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

