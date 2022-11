Plus belle la vie du 11 novembre : Léa terrifiée, Betty et Kilian s’embrassent (résumé épisode 4659 en avance)

4.4 ( 7 )

Plus belle la vie du 11 novembre spoiler, résumé de l’épisode 4659 en avance – Qu’est-ce qui vous attend au Mistral dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous révèle dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 11 novembre 2022.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 11 novembre : Betty en détresse, l’enquête avance

Patrick a placé Sylvia et Francesco en sécurité, dans une planque. Sylvia fait son mea-culpa, elle est désolée de ce qu’elle a fait vivre à Patrick. Mais Patrick l’a trouve courageuse. C’est Mathieu qui doit aller au rendez-vous avec Pascal Marchadour à la place de Sylvia, Jean-Paul et Patrick comptent bien l’arrêter. Ils y arrivent mais de loin, Marcus tue le garagiste ! Patrick rentre et retrouve Babeth et Emilie, qui s’excusent de ne pas l’avoir cru.

Marcus demande à Léa de creuser un trou, elle comprend que c’est sa propre tombe et est terrifiée… C’est Barrault qui a commandité l’enlèvement de Léa, il dit à Marcus qu’il n’a jamais demandé à l’enterrer vivante mais Marcus affirme qu’ils n’ont plus le choix…

Betty va mieux et décide d’aller faire un tour seule, Kilian part à la boxe. Lola s’inquiète pour son frère et le retrouve à la boxe, elle a peur qu’il ne soit pas à nouveau violent avec Betty. Mais Kilian lui assure que ça n’arrivera pas et qu’il renoue un lien de confiance avec elle. Il lui dit que maintenant il veut être quelqu’un de bien.

Betty teste Kilian, elle essaie de le rendre jaloux en tenant la main d’un autre mec au Marci… Elle essaie de le pousser à bout et va même jusqu’à le gifler ! Mais imperturbable, Kilian lui assure qu’il ne sera plus jamais violent. Ils finissent par s’embrasser et Betty lui confie qu’elle aussi veut aller voir un psy.

Plus belle la vie du 11 novembre, extrait vidéo

