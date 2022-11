Plus belle la vie du 16 novembre : Barrault arrêté (résumé épisode 4662 en avance)

4.6 ( 10 )

Plus belle la vie du 16 novembre spoiler, résumé de l’épisode 4662 en avance – Dernière semaine de diffusion pour votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous révèle dès maintenant ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 16 novembre 2022.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Plus belle la vie du 16 novembre : Barrault arrêté par la police

Ariane et Kévin arrêtent Barrault, qui allait quitter Marseille dans un avion privé. Interrogé, il remet tout sur le dos de Marcus. Il affirme être une victime au même titre que Jean-Paul, Patrick Kevin et Ariane ! La police lui répond qu’il va passer des années en prison de toute façon.

Betty et Kilian ont passé la nuit ensemble. Kilian reçoit une nouvelle offre pour embarquer à bord du cargo mais Betty lui dit qu’elle veut qu’il reste. Elle veut suivre une thérapie et faire en sorte que tout se passe bien entre eux. Kilian parle à Thomas, qui lui propose de prendre l’appart de Roland au dessus du bar. Et Betty annonce à Lola et Jules qu’elle s’est remise avec Kilian. Lola s’inquiète pour son frère mais Betty affirme qu’ils ont changé.

Karim débarque chez Abdel, il reproche à son fils de ne pas répondre à ses appels. Il lui propose un déjeuner au Marci. Ça embête Abdel, qui n’a pas envie de croiser Barbara… Mais Elisa l’encourage à y aller. Au Marci, Karim découvre que Barbara est enceinte. Abdel le décommande par sms et Barbara propose à Karim de rester déjeuner avec elle. Karim va ensuite féliciter Léo. Il l’envie, il aimerait devenir grand-père lui aussi mais Abdel et Elisa ne pensent qu’au boulot. Elisa invite Karim à dîner, il leur parle de son désir de devenir grand-père lui aussi…

De son côté, Jean-Paul savoure le fait d’avoir retrouvé Léa. Ils sont enfin réunis avec Aurore et Lucie. Il remercie Samia, qu’il considère comme son ange-gardien.

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoiler : un couple à nouveau réuni (vidéo PBLV épisode n°4662)



Publicité





Plus belle la vie du 16 novembre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie : un clap de fin pas définitif ? La productrice redonne espoir aux fans !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note