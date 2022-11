Un si grand soleil du 2 novembre : Elise sous le choc (résumé épisode 1009 en avance)

5 ( 7 )

Un si grand soleil du 2 novembre, spoiler résumé de l’épisode 1009 en avance – Qua va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 2 novembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Alex vient arrêter Fanny au lycée, elle est placée en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur la mort de Damien. Il l’embarque sous les yeux de ses collègues et des élèves. Pendant ce temps là, Elise a ramené Charlie à Sofia. Elle lui propose de rester prendre un café, Elise refuse et part travailler.







Alix est à la galerie, elle installe de nouvelles oeuvres. Il s’agit des oeuvres de Brénas, gérées par son fils. Elle a voulu faire cette expo pour rendre hommage à son père.



Alex annonce à Elise que Fanny est en garde à vue. Il y avait son adn sur le mégot chez Damien ! Mais Fanny assure n’être jamais allée chez lui. Elise tombe de haut. Alex l’informe qu’elle ne doit pas lui parler. Au lycée, tout le monde parle de son arrestation. Thaïs s’énerve, Eve les calme et leur dit de ne rien imaginer tant que l’enquête est en cours.

Laetitia met la pression à Alix sur son découvert, elle lui laisse jusqu’à la fin de la semaine. Elle lui dit qu’elle risque de tout perdre si elle ne fait pas rentrer de l’argent. Alix réalise que c’est son expo de la dernière chance.

Au journal, c’est Marc qui doit couvrir le vernissage. Son rédac chef l’informe qu’il s’agit de Brénas, un peintre des années 60 dont on a retrouvé 15 toiles récemment.

Fanny est interrogée, elle n’est jamais allée chez Damien et ne comprend pas. Elise écoute l’interrogatoire. A la paillotte, Kira et Thaïs parlent à Théo de l’arrestation de leur prof. Théo ne la croit pas capable de meurtre, Thaïs doute et elle la déteste. Sofia parle à Davia de l’arrestation de la prof du lycée… Elle pense que c’est la meuf d’Elise.

Guilhem emmène Sylvie au vernissage. Il connait bien Brénas et veut le faire découvrir à Sylvie. Sur place, Alix stresse et accueillent ses invités. Marc est là et prend des photos. Il rencontre son fils. Guilhem croise Johanna, il espère que Sylvie va craquer sur une toile, ça ferait un joli cadeau de mariage. Elle flashe sur un tableau, il vient annoncer à Alix qu’il achète ferme cette oeuvre à 15.000 euros !

Christophe vient voir Alix, lui aussi pour réserver un tableau. Alix est ravie ! Elle respire, elle a vendu 2 tableaux et 3 options.

Elise accuse le choc, elle en parle à Bilal et Ludo à la coloc. Elise ne sait pas quoi penser. Elle doute car Fanny l’a appelée juste après la mort de Damien… Et elle lui a posé plein de questions…

Un si grand soleil du 2 novembre extrait, Elise sous le choc

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

