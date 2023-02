5 ( 8 )

C à vous du 21 février 2023, invités et sommaire – Ce mardi soir sur France 5 et pour bien débuter cette nouvelle semaine, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 21 février 2023 : le sommaire

🔵 📌 Un an après le début de la guerre en Ukraine, Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

🔵 📌 Près d’un Français sur deux est en surpoids ou obèse : on en parle avec le médecin nutritionniste Arnaud Cocaul dans le 5 sur 5

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Thomas Besnault, chef du restaurant “Ardent” de Loire Valley Lodges

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Mohamed Boclet pour son livre “Connaissance illimitée. Hackez votre cerveau avec le vice-champion du monde de lecture rapide”, paru aux éditions Robert Laffont

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : Lambert Wilson et Grégory Gadebois pour le film “Les choses simples”, réalisé par Eric Besnard, en salle demain

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 21 février 2023 à 19h sur France 5.



