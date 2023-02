5 ( 6 )

La Grande Librairie du 1er février 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque semaine, Augustin Trapenard vous donne rendez-vous en direct sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». On vous propose dès maintenant de découvrir les invités et le sommaire de ce soir.







Publicité





Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Qu’est-ce qui fait un héros ? Histoires ordinaires ou hors du commun, cette semaine La Grande Librairie interroge des destins !

Augustin Trapenard reçoit Florence Aubenas, le Prix Nobel de Littérature Jean-Marie Gustave Le Clézio, Paul Pavlowitch qui fut, de 1973 à 1981, le visage d’Émile Ajar, et le maître Japonais Hajime Isayama, à qui l’on doit le manga phénomène « l’Attaque des Titans »

La Grande Librairie du 1er février 2023 : invités et sommaire

🔵 Grand reporter, Florence Aubenas dessine un portrait de la France au plus près du réel dans « Ici et ailleurs (Editions de l’Olivier). A partir de ses reportages parus dans Le Monde entre 2015 et 2022, ce recueil retrace les évènements qui ont marqué ces huit dernières années.

🔵 Elle sera en tête à tête avec le prix Nobel de littérature, Jean-Marie Gustave Le Clezio qui publie « Avers » (Gallimard). Un recueil de huit histoires qui donne voix à des personnages en marge de la société. Face à un monde qui leur est hostile, ces « indésirables » tentent de trouver une identité et de survivre. Un livre essentiel, de révolte et d’humanité.

🔵 Les rejoindront sur notre plateau, l’écrivain et journaliste Paul Pavlowitch qui fut, de 1973 à 1981, le visage d’Émile Ajar, pseudonyme de Romain Gary. Dans Tous immortels (Éditions Buchet/Chastel), l’auteur, dernier témoin de cette légendaire imposture littéraire, procède à de nouvelles révélations et fait revivre deux icônes : Romain Gary et son épouse, l’actrice Jean Seberg. Un texte intime sur une famille ô combien romanesque !

🔵 Enfin, à l’occasion du Festival International De La BD D’Angoulême, nous irons à la rencontre de l’un des plus grands auteurs de manga au monde, Isayama Hajime. L’occasion de revenir ensemble sur sa série phénomène « l’Attaque des Titans » (Pika Édition) – dont le succès mondial ne cesse de battre des records depuis sa création en 2009 – et de s’intéresser au manga, si populaire en France.



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 1er février 2023 à 21h sur France 5.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note