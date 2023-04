Un si grand soleil spoiler : Chloé et Marc amoureux ? (VIDÉO épisode du 3 mai)

5 ( 10 )

Un si grand soleil résumé et extrait vidéo à l’avance de l’épisode du mercredi 3 mai 2023 – Marc et Chloé se rapprochent dangereusement dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». Et dans quelques jours, le coup de coeur entre ces deux là semble se confirmer !…







Marc est au téléphone avec Chloé, ils ont tous les deux le sourire aux lèvres… Et Marc invite Chloé à dîner pour discuter et bosser sur ses chroniques judiciaires. Chloé semble mal à l’aise et décline l’invitation. Elle lui explique manquer de temps…

Chloé et Marc vont-ils finir par céder à la tentation ?

Un si grand soleil, extrait vidéo de l’épisode 1139 du 3 mai 2023 : Marc invite Chloé à dîner



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

